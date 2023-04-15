2023新北市客家桐花祭今開跑，今年以「藝桐幸福共好」為主題，推出7條路線、50個梯次的藝桐幸福小旅行，帶領民眾走訪土城、鶯歌、三峽等地，除了賞花走步道外，還可吃在地美食，全程有在地專業的導覽人員帶領，挖掘各地特色景點，另外，市府也推出桐花自由行，民眾只要完成指定地點拍照打卡等步驟，即可參加抽獎，盼宣揚在地客家、桐花、人文特色。

新北市副市長朱惕之、客委會副主委周江杰、客家局長林素琴及土城區長周晉平等人今參與桐花祭開幕活動，朱惕之表示，今年桐花祭活動從本月15日起至5月6日，接續在土城、深坑、三芝、鶯歌、三峽、瑞芳及石碇等行政區登場，貫徹「人與人共好友善，人與環境共好永續」施政政策。

除了小旅行外，新北市府也推出桐花自由行，民眾只要完成指定地點拍照打卡等步驟，即可參加抽獎，盼宣揚在地客家、桐花、人文特色。（客家局提供）

客家局指出，市府已營造26年桐花祭，活動會場可以眺望承天禪寺、品茗吟客詩、品咖啡賞藍染，周邊還有客家、原住民美食、小農與社區特色攤位，今年也與土城自然景觀保護協會、新埔柿染坊合作，安排「桐遊土城愛玩客」小旅行，帶領民眾走訪清溪步道、賞螢步道等生態地點，更穿插柿染和桐花DIY體驗。

客家局表示，這次規畫7條桐花小旅行路線，分別是4月15日「桐遊土城愛玩客」，走訪承天禪寺及桐花公園步道；4月22日「桐遊鶯歌樂陶陶」在山水步道眺望鳶山桐花山林；4月22日「踏雪尋桐-悠遊深坑」，走訪萬福生態公園賞桐步道，順便一嚐老街豆腐；4月22-23日三芝「一桐旅行趣」小旅行則會參訪文化彌勒佛；4月29日「飛鳶山賞桐趣」暢遊鳶山桐花森林。

另外，4月30日「桐現瑞芳 漫步白毯」會帶領民眾探索四腳亭砲台、上天粗坑口煤窯遺址等古蹟；5月6日「賞玩石碇」也會探索淡蘭步道和在地手工麵線。客家局表示，每條小旅行路線都融入品茶、咖啡或藍染體驗等攤位，盼民眾享受漫遊生活。

客家局強調，桐花小旅行報名名額有限，因此市府4月6日起至5月31日也推出桐花自由行，邀請民眾參與線上活動，包含「賞桐地標」拍照打卡，民眾只要到土城桐花公園、石碇淡蘭吊橋、鶯歌山水步道、三芝桐花公園、瑞芳吉安宮、深坑萬福公園、三峽新北市客家文化園區賞桐地標合照上傳客家局臉書等指定抽獎網頁就可參加抽獎。

另外，民眾只要與新北市任何地點的桐花合影，並標記2位好友，留言___讓我們藝桐幸福共好，將合影上傳至客家局臉書指定抽獎網頁，或是參與「新北藝桐幸福共好，來讚桐一句」，用一句金句讚美桐花美景，標記2位好友，重複上傳步驟，皆可參與抽獎。

客家局表示，市府也有製作賞桐導覽摺頁，提供供環保局「環境教育場域」及「綠色餐廳」、交通局「自行車通勤綠廊」自由行資訊連結，欲知詳情可至「2023新北市客家桐花祭官網」及「新北市客家局臉書粉絲專頁」查詢。