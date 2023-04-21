今年活動將透過與合作店家電繡部隊臂章符號及姓名的方式，重演當年新兵生活體驗。(圖／金門縣觀光處提供)

2023金門老兵召集令活動將於7月15日展開，為了讓返金老兵能找到更多當年回憶及買到更優惠的戰地特色商品，縣府觀光處即日起開始募集友善老兵特約店家，歡迎地區各行業、新、舊店家，踴躍參與活動，讓在金門服役過的老兵舊地重遊時，能重溫舊夢話當年，並促進彼此情誼。

觀光處長李銘培表示，今年的老兵召集令活動已邁向第6年，經過前五年累積的活動經驗及老兵提出的回饋意見，今年將會有若干幅度的調整。除活動時間提早到暑假，可增加家人陪同共遊的機會外，考量老兵返回駐地、探望當年朋友及就近消費需求，特別邀請金門各行業店家共襄盛舉，讓老兵享有返金消費優惠的同時，也能促進彼此間的情誼。

觀光處也指出，為更有效的辨別參與活動的老兵身分，今年將設計活動主題帽，透過與合作店家電繡部隊臂章符號及姓名的方式，重演當年新兵生活體驗；另也會設置專屬網站，蒐集老兵的回憶與照片，未來將擇定某特定的展示空間公開陳展；也歡迎各鄉鎮社區或團體能提供屬於老兵專屬的遊程體驗，觀光處則會另外編輯活動手冊及在既有的網路社群上進行廣告行銷。

觀光處提醒，2023老兵召集令特約店家募集報名期限，自即日起至5月15日止，網路報名網址為https://forms.gle/FUkmmzT8rgtzJiV77，洽詢電話324194，宋小姐。