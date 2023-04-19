最新美國研究顯示，2018年全球1400萬名第二型糖尿病（Type 2 Dabetes）患者罹病和不良飲食習慣有關，其中三大不良習慣包括吃太多精製碳水化合物、加工肉品，以及全穀類攝取不足。

綜合美國塔夫茲大學（Tufts University）新聞稿、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）17日刊登塔夫茲大學團隊有關第二型糖尿病的相關研究，研究人員分別比對1990年與2018年全球184國第二型糖尿病患者的數目及飲食習慣，發現2018年全球1410萬第二型糖尿病病例和不良飲食習慣有關，這項因素佔全球新增病例的70%。

報導指出，當胰臟無法產生足夠的胰島素，導致大量葡萄糖留在血液中，無法被人體消耗、產生能量，長期下來演變成第二型糖尿病。

什麼是第二型糖尿病？

研究人員一共分析11種飲食習慣，結果顯示關聯最大的前三項不良飲食習慣依序為全穀類攝取不足（佔26.1%）、攝取過多精製米食及小麥（24.6%）、攝取過多加工肉品（20.3%）；相較之下，水果、非澱粉蔬菜、堅果、種子、優格等攝取不足僅佔新增病例的39%。

整體而言，超過60%病例和攝取過多精製米食與小麥、加工肉品、未加工紅肉、含糖飲料、馬鈴薯、果汁等6大類有害飲食因子有關。

The global rise of type 2 diabetes may be due to eating too much red and processed meats and refined instead of whole grains, according to a new modeling study. https://t.co/GN2V4K77PZ — CNN (@CNN) April 18, 2023

研究作者塔夫茲大學教授莫扎法利安（Dariush Mozaffarian）表示：「我們的研究顯示，不良碳水化合物是全球飲食引起的第二型糖尿病主要因素。」

研究也發現，不同地區的飲食習慣也導致病例數有明顯差異，飲食以馬鈴薯、紅肉及加工肉品為主的波蘭、俄羅斯，以及中歐、東歐、中亞地區的第二型糖尿病病例較高，拉丁美洲、加勒比海地區的病例數也不低，當中以哥倫比亞及墨西哥的病例數較高，主因在於當地人經常攝取含糖飲料及加工肉品，吃較少全穀類。

病例數也男女有別，男性患者多過女性，年輕患者多過老年人，城市病例多過鄉村病例。

研究強調，研究中的模型無法證實飲食與患病的因果關係，應被視為「風險評估」。