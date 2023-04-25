美國知名饒舌歌手迪贊納(Desiigner)近期涉嫌在4月17日的國際航班上對著空服人員露出生殖器，並「DIY」的指控。對此，迪贊納接受調查時坦言對於自己的行為感到抱歉，但也直言是因為自己被空服人員吸引而「硬」了，才會有此舉動。

綜合《TMZ》、《每日郵報》等外媒報導，曾以「Panda」一曲登上美國「告示牌百大排行榜」榜首的饒舌歌手迪贊納，涉嫌在4月17日從東京飛往美國的國際航班上，於起飛後60至90分鐘左右露出生殖器，並被空服人員發現他正在「DIY」，且經過2次勸導後，仍做出相似舉動，因而被逮捕。

根據外媒《TMZ》得到的起訴書中指出， 迪贊納坦承自己會有這些舉動是因為：「在日本的期間並沒有獲得太多」，且有一週的時間沒有「發洩慾望」，這讓他上飛機時，「硬得像磚頭」，因此才會對吸引他的空服人員展示下體，並直言：「我認為這會給她帶來『鼓勵』。」迪贊納也指出自己並未受到酒精或藥物的影響，而FBI經對談後也證實他看似未受到影響。

對此消息，迪贊納也於個人IG上曬出聲明致歉，坦承對自己在返美飛機上的行為感到「羞愧」，直言：「我將取消我所有的演出與其他行程。」並積極接受治療。

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