網紅潔哥(李秉潔)2020年生下可愛女兒FAFA後，將重心擺在家庭，不時分享育兒生活，身為主要照顧者的她最近發文表示好幾次在教訓FAFA時，老公都會碎念：「她才幾歲，她哪聽得懂！」，讓她發文分享此事時，忍不住痛批：「什麼恐龍家長言論，真的很討厭規矩被打破，2歲多的小孩精一點就知道誰能靠勢。」貼文一出，隨即引起同為家長的網友熱議。

潔哥表示老公長時間在外跑業務，有時很晚才回家，因此現階段住在汐止娘家，還能請媽媽看一下小孩，到週末才會一家三口到齊。但潔哥認為老公因跟小孩相處時間較少，耐心跟寬容度較高，好幾次見到她教訓FAFA，都會打圓場：「她才幾歲，她哪聽得懂！」，對此潔哥忍不住痛批：「這是什麼恐龍家長的言論啦，就是不懂才要教啊，到底可不可以尊重主照顧者？」

潔哥表示有時候的確較為嚴厲，但她對如何管教小孩有自己的堅持，「真的很討厭規矩被打破，因為要再養起來還要花時間」，接著痛批：「2歲多的小孩精一點就知道誰能靠勢，真的不要小看這個年紀的小孩欸！讓小孩知道哭鬧就有糖吃會比較好嗎？」

貼文一出，網友紛紛給予意見：「ㄧ定有白臉跟黑臉～拍拍(我完全沒後援，小朋友今年才要大班)」、「以前的我不懂！後來被我太太狠狠的罵醒才懂」、「辛苦了..主照顧者真的不用太理別人，自己立規矩還是得照步來才可以」、「就是不懂才要教沒錯！懂事才教就晚了」、「有兩個女兒也是感同身受，可能這是過渡期，夫妻家人對於育兒觀念多少可能不同觀點，就互相尊重才能長久。」