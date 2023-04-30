今(30)日起白肉雛雞每隻漲至40元，寫下歷史高價。（讀者提供）

蛋荒才稍解，國產雞肉供給也亮警報，受氣候不穩定與禽流感影響，雛雞缺口擴大，今(30)日起白肉雛雞每隻漲至40元，寫下歷史高價。雞農表示，最高點每周新養的雛雞量可達530萬隻，目前每周缺口約120萬隻，預計8月左右才可能回穩。

過往白肉雞業者常在農曆年節後調節生產，然而先前遇上嚴重禽流感，加上溫差過大等衝擊下，新養雛雞數量也大受影響。根據統計，目前單周新養小雞約400萬隻，和每周高點的520萬隻有著不小差距。因此全國養雞協會公告，自4月30日起白肉雛雞參考價格由原先每隻39元漲至40元。

「每隻40元是歷史高價了」，中華民國養雞協會肉種雞組組長黃明志指出，在禽流感與溫差太大的情況下，母雞的產蛋率相當不好控制，因此才決定漲價來控制需求，不過每個月都有新的母雞加入生產，預計3-4個月後小雞的量就會補上來，要回到平均單周新養500萬大概落在8-9月左右，雖然現在是歷史高價，但若產能上來就可能調降價格。

不願具名雞農指出，母雞的減少和禽流感有關，之前每個周齡的種母雞都有死亡，然而中雞死了多少，種雞場不願意多說明，具體數量成了機密，變得很難掌握。

該雞農說，最高點時每周新進雛雞的量可達530萬隻，肉雞場有需要就會進小雞，但現在每周降到400萬隻，等於每周就少了120-130萬隻，預計8月左右小雞的量會回復，但不太可能回到高點，頂多約480萬隻，若不樂觀來看，到年底可能都還不夠回到500萬。

農委會畜牧處副處長江文全表示，因為白肉雞生產周期較快，不至於會影響後續的白肉雞供應，今年第1季進口白肉雞和去年同期相比較少，但從廠商的訂單來看，4-6月每月至少進口2萬噸白肉雞，較去年來得多，這也和去年業者更新雞群，現在剛好是更新的過渡期有關。