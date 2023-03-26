新光三越台北站前店即起至4月9日每周末下午14：00～15：00，有摩爾莊園超萌大型人偶出沒。（新光三越提供）

中壢SOGO於4月3日、4月5日推出兒童憲兵特勤＆陸軍體驗營。（中壢SOGO提供）

新光三越funbox鬼滅之刃劍士之道電子機，特價1599元（67折）。（新光三越提供）

SOGO忠孝館於4月1日在5F ThanQ Club現場演示科學的力量。（SOGO提供）

微風babyMADISON FENDI Kids青少年藍色條紋府綢襯衫，優惠價2萬3680元。（微風提供）

微風babyMADISON Stella McCartney Kids條紋亞麻洋裝，優惠價3040元。（微風提供）

小朋友最期待的兒童節即將到來，百貨搶攻連假商機，不出遠門也能在百貨享受各式動靜態親子活動，推薦安撫玩具、動漫周邊、滑步車熱門禮物，及樂園體驗等放電趴行程，還有人偶見面會、職人體驗等；另百貨精品童裝也有線上優惠8折起，提供精選禮物盒氣派送禮。

新光三越憑藉擁有最多兒童卡友，針對不同學齡的孩童規劃禮物及各式體驗，有嬰孩童最愛的安撫玩具、日本動漫鬼滅之刃電子機、訓練平衡感的折疊滑步車，及來自日本專為學齡前孩童設計的室內遊樂園等，還有IP人偶見面會、DIY課程、小小職人體驗會，與闖關遊戲等共超過50場的兒童節活動，打造「無限王國」放電趴。此外，新光三越首度為孩童規劃「兒童專屬護照」，即日起至4月4日，持新光三越兒童卡，即可兌換專屬護照集章拿好禮。

其中最受歡迎的新光三越小小職人體驗活動，今年有台北信義新天地的小小太空人訓練、台北南西店的小小烘焙師傅、台北站前店的小小波麗士、台北天母店的小小阿兵勾、桃園站前店的一日森林探險家、台南中山店的小小空服員，及高雄三多店的小小憲兵特勤員等；而獨家活動，包括台北信義新天地打造「星球慶典」加入小丑魔術、主題舞台劇、太空泡泡秀等闖關、台北南西店舉辦「史萊姆DIY」、台南新天地推出「戶外寫生親子塗鴉」，高雄左營店的「說故事帶動唱」等。

SOGO忠孝館邀請孩童界大明星－超級飛俠SUPER WINGS來助陣，4月2日、4月3日角色杰特和小米將來到忠孝館，5樓的ThanQ俱樂部同場加映SUPER WINGS著色趣，其他活動還有科教館現場演示科學的力量、天文館介紹宇宙的祕密等，帶來各式動靜態活動。

微風複合式精品童裝品牌babyMADISON，網羅全球超過20個精品童裝品牌，對於兒童節線上官網也推出優惠，4月1日起至4月20日於春裝專區任選兩件童裝8折；短袖、襯衫、洋裝、裙裝、短褲等單件結帳輸入折扣碼「SPRING2023」享85折，babyMADISON也針對滿月周歲、派對場合等，提供精選禮物盒。