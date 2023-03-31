兒童節前夕，高雄市燕巢區深水國小全校30位學生今日由孫校長帶領，健走3.6公里去「鄰居」燕巢動物保護關愛園區找貓咪玩，開心度過難忘的一天。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

兒童節前夕，高雄市燕巢區深水國小全校30位學生今日由孫校長帶領，健走3.6公里去「鄰居」燕巢動物保護關愛園區找貓咪玩，在互動中動保處獸醫師們不藏私的告訴小朋友該怎麼做才會獲得貓咪主子的讚許，園區也準備了冰品犒賞這群可愛的貓奴新生代，讓他們開心度過難忘的一天。

30位學生只顧著一路衝往距離3.6公里位在山上的燕巢動保園區，還喘著氣就想要和貓咪玩耍；「貓咪很怕大聲也不喜歡人家衝上來就熱情擁抱喔！」園區獸醫師一說，小朋友們瞬間石化。

獸醫師拿出園區特別在端午前夕為貓準備的貓草粽一邊告訴大家，貓咪必須捕捉到獵物才有食物，家中寵物貓也保有這打獵的天性，貓草粽就是獵物的替代品。

小朋友立即變身屈原手拿貓草粽，吸引貓咪注意再開始模仿獵物跑、跳、躲藏、逃跑…，最後還一定要被抓到，才能滿足貓咪心中的完美打獵。

園區這些親近人的貓咪也逐漸靠近小朋友磨蹭，進而開始討摸，小朋友們終於達到擼貓吸貓的目的。

農業局長張清榮表示，動保處收容所雖然地處偏遠，過去總是給人鄰避設施的感覺，但是動保處重新轉化園區舊有形象，並開發許多有趣的參與式動物體驗，讓民眾從中學習。

同時，積極與鄰近社區串聯合作，共同努力執行許多有意義的計畫，讓收容所順利走出偏鄉並走入人群，持續與周圍的社區及學校重新橋接合作計畫。

動保處葉坤松處長表示，相信我們對於流浪動物減量的努力將在這一代人中有所改變，希望大家未來也能一起參與。