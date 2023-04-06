4月歡樂兒童月，台中市南區於4月9日在健康公園有一場「親子童樂嘉年華市集」活動，除了文創市集外，現場有氣墊城堡免費玩、加上各國美食、樂團歌唱跟魔術表演，及免費扭蛋機，節目多元、豐富又精彩，邀請親子作伙試手氣，獎品豐富，快來報名喔。

民進黨台中市議員陳雅惠與立委何欣，將於9日當天在南區健康公園舉行「親子童樂嘉年華市集」活動，希望經由親子密切互動，更了解孩子們的心聲，歡迎一起來參加好玩又有趣的親子嘉年華，享受歡樂時光。

陳雅惠指出，親子童樂嘉年華市集活動，將於當天下午3點30分，在南區五權南路與忠明南路口的健康公園登場。活動規劃有異國料理瘋餐車、蔬食瘋樂、造型氣墊城堡、藝文文創DIY、免費扭蛋機、感官表演秀、國民美食、樂團歌手演唱等，希望給孩子們有個難忘假期。

陳雅惠表示，舉行親子童樂嘉年華活動目的，讓小孩成長過程充滿競爭，親子互動關係，更顯重要。因此與立委何欣純服務處聯合舉行親子同樂活動，希望讓參與的家長與孩童有良好互動，留下最美好的回憶。

立委何欣純說，創意市集是台灣近年來年輕族群發起的創意買賣集會，所賣的商品皆是年輕人自創品牌手作物品，提供年輕人創作與消費平台；「親子童樂嘉年華市集」活動，邀大小朋友一起來參加。