台中「這里」注意！ 里長暖心贈千顆高麗菜 里民限領1顆 13:432023/04/12 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1千顆高麗菜備戰，等待民眾領取。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高麗菜產量過剩，各地發起送高麗菜活動；台中市東區東信里長洪榮吉12日下午舉行「多吃蔬菜、搶救高麗菜農」高麗菜大放送活動，每位里民限領1顆，現場1000顆高麗菜，1人可拿1顆，活動是下午2點，但已經吸引許多婆婆媽媽，準備前往，里長備戰，等時間一到開大門免費發送。 東信里長洪榮吉指出，他日前向合作里長曾建成務農的弟弟接洽高麗菜購買，昨日貨車從彰化產地運送高麗菜到東信里里辦公室，蔬菜相當新鮮，他想分送給鄉親里民，呼籲多吃菜救菜農。 # 高麗菜 #東信里 #發送 #台中 #東區 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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