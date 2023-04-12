高麗菜產量過剩，各地發起送高麗菜活動；台中市東區東信里長洪榮吉12日下午舉行「多吃蔬菜、搶救高麗菜農」高麗菜大放送活動，每位里民限領1顆，現場1000顆高麗菜，1人可拿1顆，活動是下午2點，但已經吸引許多婆婆媽媽，準備前往，里長備戰，等時間一到開大門免費發送。

東信里長洪榮吉指出，他日前向合作里長曾建成務農的弟弟接洽高麗菜購買，昨日貨車從彰化產地運送高麗菜到東信里里辦公室，蔬菜相當新鮮，他想分送給鄉親里民，呼籲多吃菜救菜農。