新竹聖火隊抵達苗栗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

眾人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭屋國中體育班同學交接副火。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

全國中等學校運動會4月22日至27日將在新竹縣登場，大會聖火12日傳抵苗栗縣，縣長鍾東錦從新竹縣長楊文科手中接下全中運聖火，並授旗苗縣代表隊，預祝選手旗開得勝，勇奪佳績，為學校、為家鄉爭光。

聖火交接儀式由縣長鍾東錦主持，偕同新竹縣縣長楊文科、苗栗縣議會議長李文斌、苗栗縣政府教育處長葉芯慧、新竹縣政府教育局局長楊郡慈及代表授旗學校校長們等人共同參與聖火傳遞活動及代表隊授旗儀式，首先由新埔國小的獨輪車及台灣獅隊表演為活動揭開序幕。

聖火傳遞由鍾東錦迎接新竹縣聖火隊，其後再由頭屋國中體育班同學交接副火，在象徵著和平、光明、團結的聖火意象中，完成苗栗縣聖火的傳遞。而活動中，新竹縣與苗栗縣兩縣縣長互相交換伴手禮，代表兩縣的交情永續。

緊接著進行代表隊授旗儀式及致贈加菜金，縣長鍾東錦授旗苗栗縣全中運代表隊，由教育處長葉芯慧代表接旗。今日在現場代表授旗的學校有苑裡高中、大同高中、竹南國中、大倫國中、福興武術國中小、頭屋國中及苗栗國中的田徑、柔道、角力、桌球、木球、滑輪溜冰等重點奪牌項目選手。

縣長鍾東錦表示，新竹縣在楊文科縣長的經營下，新竹縣又脫胎換骨，苗栗縣需要請教楊縣長如何在負債300多億下逐步還債縣政財務穩健，不論在財務及招商引資上，楊縣長的領導非常值得學習。

他說，今年全中運在新竹舉行，希望我們苗栗的選手能夠遵守比賽規則，為苗栗爭取最好的成績。當然新竹縣是地主隊，一定也會有更好成績，期許參賽學生為自己爭取最高榮譽。

楊文科指出，今年新竹縣舉行全中運，上次舉辦是50年前，已經達半世紀之久，這次新竹縣卯足全力集中所有的人力物力資源一定要辦好全中運，聖火的傳遞從3月29日點燃之後，30號就到外島金門馬祖澎湖去，今天開始從新竹市、苗栗縣，然後到中台灣、南台灣、東台灣、北台灣。

他說，預計也要到5個極點，極東的地方是三貂角的燈塔、極北富貴角的燈塔、極西點國聖港燈塔、極南點鵝鑾鼻燈塔、極高點武嶺，大家都要去自我突破，積極求取最好的成績，希望大家一起努力，相信苗栗的子弟絕對是不一樣的。

楊文科表示，4月22日開幕典禮邀請當代表演藝術家張逸軍領銜籌畫，帶領450多名學子與表演者，演出「風起竹縣，迎向未來」，從8歲到87歲學生跟社團媽媽一起來表演，相信一定會耳目一新，希望大家4月22日一定要到新竹縣來看一看，說不定下一次會在鍾縣長任內舉辦全中運，歡迎來新竹觀摩，新竹好山好水也是客家大縣期望大家來品嚐客家料理。

今年苗栗縣全中運代表隊計有369名選手參加12項競賽項目，包括跆拳道、田徑、桌球、拳擊、角力、木球、滑輪溜冰、柔道、射箭、軟式網球、網球。苗栗縣111年全中運共計榮獲6金、10銀、19銅，期勉選手全力以赴、發揮自身潛能，秉持拚戰的精神，相信今年能夠突破以往，再創巔峰。

苗栗縣政府積極推動各項體育政策，建立優秀運動選手培訓機制，不僅增加選手的參賽補助經費，並訂定優秀運動選手留縣培訓扎根計畫提供選手每個月培訓費用，同時刻正修法提高績優教練暨選手的獎勵金，讓苗栗縣運動選手於就學期間能夠安心訓練，進而達成提升國際運動賽事競爭力之目標，讓苗栗體育可以繼續發光發熱。