112年全國大專校院運動會將從4月28日由中原大學作為東道主，歡迎國內上萬名大專體育好手展現運動競技實力，17日上午在台北市田徑場毛公鼎駐火臺舉行聖火引燃典禮，由9人聖火隊展開5天聖火環台行程，21日下午抵達中原大學。

全大運大會主任委員、中原大學校長李英明表示，中原大學雖然不是體育專門校院，但校內運動風氣盛，是唯一一年舉辦兩次運動會的大學，在民國80年第22屆全大運承辦過，相隔22年，成為第53屆全大運的主人，特地到台北田徑場毛公鼎駐火臺取母火，而學校秉持基督愛世精神辦學，聖火儀式特別以「焚而不燬」的荊棘樹為象徵，希望勉勵所有選手，能想到上帝藉荊棘樹所燃聖靈之火，囑咐摩西勇敢接下艱難任務，歷經險阻試煉，抵達神所應許之地，也象徵選手克服挑戰，朝金牌榮耀邁進。

引燃112全大運聖火後，中原大學聖火隊隨即展開環台傳遞12所學校行程，首站先傳往位在台中的下一屆全大運主人台灣體大，接下來一連4天先後傳往台南(長榮大學)、高雄(高雄大學)、台東(台東大學)、花蓮(東華大學)，20日回到台北(文化大學)、21日進入桃園(國立體大、萬能科大、中央大學、陸軍專校與健行科大)，下午進入中原大學，由校友接棒傳遞聖火，並同步舉行校園路跑活動。

112年全大運競賽種類共20種，估計選手上萬人，賽事從4月28日展開，5月6日舉行開幕典禮，到10日閉幕。