清大校長高為元（右）與立委高金素梅一起搗麻糬並分食給現場來賓。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

泰雅族耆老古邁（左）致贈父子獵刀給清大校長高為元。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清大竹屋內部有可容納50人的視聽空間。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學竹屋以近萬根桂竹打造而成。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

教育部及原民會補助4千多萬元，在清華大學打造全台首座原住民族科學發展基地「竹屋」，14日在原住民耆老主持祈福贈刀儀式後正式啟用，竹屋結合原民智慧與創新工法，以近萬根桂竹打造而成，內部除展示原民文化，也採用AR擴增實境科技教學，呈現原民先人的科學智慧。

清大竹屋落成典禮請到泰雅族耆老古邁以族語吟唱祈福，耆老並致送花蓮太魯閣族知名的銅門父子獵刀給清大，象徵披荊斬棘、所向無敵，眾人也協力搗製麻糬，並由新竹縣五峰國小原住民族學童獻唱賽夏族組曲。

清大於2019年設立全台第1所原住民族科學發展中心，主任傅麗玉說，竹屋建築師林志成在設計之初即拜訪原住民族代表及生態專家，採用的桂竹由新竹縣尖石鄉就地取材，1樓有可容納50人的視聽空間及辦公室、會議室，地下室則為文化展示及教學空間，戶外還有貯放小米的穀倉、3公尺高的瞭望台及三石灶等原住民族傳統生活設施。

更特別的是，竹屋的地下室為教學展示空間，並以AR擴增實境裝置來進行體驗教學。傅麗玉說，只要使用教室內的平板或手機下載應用程式，就可以看到「吉娃斯愛科學」動畫裡的女主角吉娃斯，帶著調皮的猴子乃奈和愛吃的小男孩飛卉現身，介紹有關太空艙、竹屋及石板屋的各種科學知識。

傅麗玉表示，清大原民科學中心已研發超過17組探究實作的體驗模組，包括AR擴增實境、VR虛擬實境及DIY動手做；未來竹屋內外都是學習的場域，將帶領學員在附近就地取材，親手體驗製作泰雅木琴、螺旋槳、山羌笛、竹槍等，將動畫裡的玩具化為實物。

校方表示，清大竹屋結合原民智慧與創新工法打造，作為中心的專屬教學、展示、會議及辦公空間，周邊環境與自然融合一體，成為校內最療癒的角落之一，希望能與中小學師生及一般大眾共享清大原民科學中心的研發成果，將架設網站並開放預約參觀教學。