【愛傳媒游毓蘭專欄】不止國軍招募困難、海巡也一樣，都面臨兵力不足的問題，隨著台海局勢升溫，第二海軍─海巡官兵的任務也更加繁重。

海巡署為整合海域、海岸巡防勤務，也在各地區設置13個「巡防區指揮部勤指中心」，配屬在北、中、南、東及金馬澎分署，負責勤務指揮、管制，運用責任範圍內岸海單位。

巡防區勤指中心的編制，除了中心主任是實缺之外，其餘執勤人力，如指管長、管制官、通信員等等高達40名人力，都是要求各分署擇優派遣支援，現在各分署的人力都很吃緊，還要支援巡防區勤指中心，而且各分署所屬的岸巡隊、海巡隊接獲狀況，一個案件卻得分別向巡防區勤指中心與各分署勤指中心回報，根本是疊床架屋的組織架構。

另外，各分署長是12職等，而巡防區主任是10職等，很顯然分署長的位階高於巡防區主任，但是執行海上搜救之類的任務時，依照巡防區勤指中心實施計畫，巡防區負責勤務指揮、管制，運用責任範圍內岸海單位，這樣是不是有點矛盾？

雖然周署長答詢「都不會有這樣子的顧慮」，我質疑巡防區的存在必要性，必須檢討整併分署與巡防區的勤指中心，讓指揮鏈單純化。

月初，大陸啟動「臺灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，海巡署對外宣示律定「依法執行，不引發事端」的處置原則，海委會管主委也提到以律定相關處置作為，事前會告知出航船隻，遇到陸方不當登檢的處置SOP，海巡署會機動調度艦艇監控陸方船艦，如果陸方已經登檢我方船隻，海巡同仁會同時登上船舶的處理。

我認為對於大陸地區無理的登檢作為，政府除了譴責之外，更應該規畫必要的反制作為，海巡執法一定要謹慎，以確保我國主權海域安全及國家主權。

作者為立委、前警大教授

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