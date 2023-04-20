為讓基隆市在地的青創業者能夠將自己的創意產品展現在消費者面前，基隆市產發處將自4月起舉辦潮嚮．山海基隆-甲板派對系列市集活動，首場活動將於21日下午1時，在基隆港東岸旅客服務中心3樓登場。

基隆市產發處舉辦青創市集活動，集結在地的青創品牌，讓民眾感受基隆的活力與創意。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，近年基隆在地青創、伴手禮業者實力不斷茁壯、萌芽，因此我希望能透過每個月辦理不同主題市集，讓來自全國各地、甚至世界各國的遊客看到基隆在地的青創、伴手禮及農漁特產品的高品質。

基隆市產發處自今年4月到6月分，舉辦一系列的潮嚮‧山海基隆-甲板派對系列市集活動，首場市集於4月21日起到23日，每天下午1時到晚上8時，在基隆港東岸旅客服務中心3樓廣場（叁肆行）盛大登場。

基隆市產發處舉辦青創市集活動，集結在地的青創品牌，讓民眾感受基隆的活力與創意。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

首場市集以「逐浪序曲-青創市集」為主題，除規畫眾多的在地青創品牌，同時也邀請6位在地實力派駐唱歌手進行演唱，為現場民眾帶來一場視覺和聽覺的盛宴，邀請大家一起到活動現場賞港景、聽音樂、挺青創。

產發處表示，接下來規畫一系列不同主題的市集，像是5／26－28（五－日）「靠岸－咖啡市集」、6／16－18日（五－日）「遇見浪－海洋市集」，活動將會更加豐富精彩，請大家拭目以待。

另外，在市集活動期間，民眾只要在攤商消費滿50元可獲得1點，集滿3點並至潮嚮‧山海基隆FB粉絲專頁按讚，分享打卡「＃我在潮嚮．山海基隆甲板派對」，即可至服務台兌換潮嚮精美小物乙份，同時我們也持續招募品牌攤商業者一起來擺攤，活動第一手詳情資訊可至潮嚮．山海基隆FB粉絲專頁（https://reurl.cc／Rvm3Lz）查詢。