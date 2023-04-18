「桃竹苗區銀髮人才資源中心」由勞動部長許銘春（右三）、新竹縣長楊文科（中）及新竹市副市長蔡麗清（左三）等人熱鬧揭牌。（羅浚濱攝）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在竹北市設立「桃竹苗區銀髮人才資源中心」，18日由勞動部長許銘春、新竹縣長楊文科及新竹市副市長蔡麗清等人熱鬧揭牌，見證銀髮人才勞動力培訓的里程碑，期該中心能創造「銀」的價值，也讓企業共「贏」。

許銘春表示，依據國家發展委員會推估2025年65歲以上人口將佔總人口的20％，銀髮人力將成為勞動市場重要的資源，勞動部推動《中高齡者及高齡者就業促進法》已上路2年，在新北、高雄、台中成立銀髮人才資源中心，更與各地方政府合作設立銀髮人才資源據點，建構相關業務。

許銘春指出，成立的「桃竹苗區銀髮人才資源中心」為全國第4間，期望能服務在地銀髮朋友，提供全面性的諮詢和職訓，企業部分亦會有團隊進入公司輔導，打造職場友善、職業再設計，未來銀髮族到企業就職，也可以發揮所長、順利銜接。

許銘春說，在銀髮議題上也會辦相關講座，讓社會大眾了解銀髮人力在目前少子化、高齡化社會的重要性，創造「銀」的價值，也讓企業共「贏」。

楊文科表示，新竹縣65歲以上縣民佔13.5％，相對全國偏低，很多65歲就退休者生理機能良好，「桃竹苗區銀髮人才資源中心」很切合現今社會所需，銀髮人才資源中心有職訓和媒和，很切合鄉親的需要。

楊文科引用客家諺語「要做好事，要問三老」，三老包含老年人、老經驗者與老實人，借重銀髮人力的經驗與智慧，有助於整體發展。

許銘春參訪該中心，在家樂福設置的實習賣場收銀櫃台，買了6顆蘋果，象徵「66大順」，並逐一了解該中心提供尋職、職涯發展、職場體驗、產業互動、青銀共創等服務，期發揮功能，輔導銀髮族再就業。