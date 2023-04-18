新竹縣政府打造的「新竹走走」旅遊品牌，即日起至5月14日在竹北新瓦屋文化保存區或者書店推出物產主題展，精選「新竹走走」推出過的8條旅遊路線物產精華，彙整在地好滋味，讓各地旅客一口氣認識。除主題展外，4月22日更結合文創市集及手作體驗活動，歡迎大家一起來新竹走走。

縣長楊文科表示，「新竹走走」旅遊品牌，主打用心翻轉旅遊體驗，發掘地方特色，以本地人視角帶領遊客深度探索竹縣在地的好味道。新竹縣13鄉鎮市，具備了台灣多元族群與複雜地形的縮影，更衍生出各自截然不同的獨特風味與特色，藉由「循味之旅」，帶領遊客循在地的味、循家鄉的味，透過旅遊更加認識竹縣。

2021年起「新竹走走」陸續打造不同味道主題路線，推出茶香的「關西走走」、稻香的「北埔走走」、客家傳統市場味道的「竹東走走」、香火味的「新埔走走」、水圳青草香的「竹北走走」、茶菁香「峨眉走走」、舊時鐵礦味的「橫山走走」以及富含芬多精香的「五峰走走」等8條深度旅行路線。從平原、丘陵到高山，結合鄉鎮市的地形、風土物產與族群特色，讓外地旅人與新竹人有機會深度認識這塊富含獨特魅力風味的土地，迄今已累積近千位旅客參與。

交旅處長戴志君表示，這次特別將新竹走走的味道實體化，以策展形式展現旅遊特色，從4月18日起至5月14日在竹北新瓦屋文化保存區或者書店，展開為期近一個月的新竹走走走旗艦店」物產主題展。

展覽精選8條路線的特色風味組合，從早餐到下午茶皆有，每個組合都與主題遊程主打的味道連結，如「以茶入餐，油拌麵線」組合呼應峨眉走走的茶香風土滋味巡禮，峨眉鄉農會的苦茶油與東方美人茶麵線搭配，是不可錯過的特色茶香料理；各個展示物產皆有提供民眾相關訂購資訊，讓旅客在旅程結束後仍可回味竹縣的好滋味。

此外，4月22日將在新瓦屋客家文化保存區大草坪舉辦「新竹走走走旗艦店」市集、手作體驗，與在地藏物市集合作，規劃至少25攤的市集，還有柿染、絹印DIY、採集永生盆栽及水圳青草沐浴包等手作體驗活動可報名參加，相關費用資訊可至報名網站查詢 (https://bit.ly/40lojf8)。