吳奕蓉、阿喜今「跨時空」母女相認。（客家電視台提供）

方大緯是劇中健身型男擔當。（客家電視台提供）

林育品（阿喜）與吳奕蓉在客家電視新戲《暗夜微光》分任劇中「永勝豆漿」第一代、第二代老闆娘，兩人劇中雖是母女關係卻因時空不同並無對手戲。今（12）日為宣傳餐車「微光號」首發活動擔任一日店長，笑稱母女終於跨時空相認。而劇中飾演豆漿店燒餅師傅的方大緯一改過去形象，經常是無袖裝扮大秀二頭肌，被公認為本劇的健身型男擔當。

《暗夜微光》劇情描述傳統早餐店「永勝豆漿」的故事，林育品（阿喜）飾演的第一代老闆娘雅玲從為人妻母到罹癌早逝，有很多不同以往的演出。而吳奕蓉飾演的長女利儀則是在母親病逝後一肩挑起重擔，也是吃重角色。為宣傳新戲，客家電視特地打造餐車外型的宣傳車「微光號」全台走透透，並選在《暗夜微光》首播當日，於台北市重要地標新光人壽摩天大樓前起跑首發，邀請兩人擔任一日店長與民眾互動，贈送豆漿、杯套及簽名海報。

同樣受邀擔任一日店長的，還有劇中的燒餅師傅方大緯。方大緯自2003年客家電視開台即參與多部戲劇演出，但多為較鄉土的角色，在2013年《阿婆的夏令營》中智力受損的徐順興一角後就暫無接演客家戲劇。事隔十年再度回歸，雖然是豆漿店的燒餅師傅卻經常是無袖時髦的型男打扮，也讓人看到他勤於健身的成果，讓眾人直稱這家「永勝豆漿」不僅有美麗的女將，還有俊俏的看板男！

為了讓更多民眾有機會感受到《暗夜微光》傳達的醇厚人情與滋味，「微光號」將前往全台各地與民眾近距離接觸，透過現場互動問答贈送小仁泉極品豆漿。《暗夜微光》自4月12日起，每週一至週四晚間10點於客家電視首播。