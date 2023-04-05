雲林縣長張麗善5日前往麥寮、崙背等鄉鎮納骨塔與公墓，除宣導掃墓防火安全，也關心殯葬設施與服務情況，強調清明祭祖慎終追遠，是國人最重視的節日，孝道結合縣府推動「禮義廉恥」品德教育，將可讓社會更祥和，縣府會持續加強納骨塔與公墓周邊設施，提升殯葬服務量能，讓民眾有更好的祭祖環境。

張麗善5日率縣民政處、衛生局、消防局等相關人員，前往麥寮、崙背、褒忠、四湖的公墓及納骨塔祭拜，並巡視環境及清明掃墓情形，同時宣導防疫措施，希望透過公所與縣府通力合作，提升公墓、納骨塔環境，讓每個人走到人生最後一哩路，都可以得到守護與尊嚴。

張麗善表示，每逢清明節，雲林各鄉鎮市公墓、納骨塔都有許多民眾返鄉掃墓祭祖，這是很重要的民俗活動，不但可凝聚家庭團結，配合雲林縣提倡的「禮義廉恥」品德教育，教育下一代懂得敬老尊賢、飲水思源、慎終追遠，進一步產生社會安定的力量。

張麗善說，雲林縣近年對於殯葬設施建設不餘遺力，包括更新虎尾鎮靜楓生命園區火化場2組火化爐具，啟用四湖鄉新庄生命園區、東勢鄉四美生命紀念園區、褒忠鄉埔姜崙生命紀念園區慈恩堂。另外，斗六市八德生命紀念園區殯儀館新增8間禮廳、林內鄉九芎公墓第2納骨塔，預計今年可完工啟用。

張麗善提到，她擔任第9屆立委期間，為照顧弱勢族群，推動《殯葬管理條例》增訂第21條之1（艱苦人條款），讓低收入戶免費使用殯葬設施，上任縣長後，進一步推動雲林縣中低收入戶使用納骨塔免費政策，讓雲林縣成為全台唯一低收、中低收入戶火化費用及納骨塔費用全部免費縣市。

縣府指出，為持續提升殯葬服務量能，將滾動式調整各項措施，例如去年疫情嚴重時，補助縣民因新冠肺炎身故的火化費，減輕往生者家屬負擔，讓民眾感受縣府的用心與關懷。