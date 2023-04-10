以零預算模式發展綠能，屏東獲全球智慧解決方案最佳獎。(屏縣府提供)

國際氣候發展智庫ICDI以「能源轉型」為主題，於3月30日在高雄展覽館舉辦「2023永續城市論壇」，屏東縣以「以零預算模式打造具氣候韌性的綠能永續之城」為投稿主題，在全球眾多政府單位方案競爭激烈中，獲「可複製性及可拓展性」指標最高分。

屏東縣以零預算模式推動太陽能發展為主題，講述面臨氣候變遷災害、高齡化人力短缺、超抽地下水導致的地層下陷、國家單一電網穩定性不足等種種挑戰與困境，縣府在有限行政資源下，發揮垂直整合及橫向溝通效能，將困境化為轉機，建立具有政策誘因、廠商義務、地主耕戶權益及民眾信賴的「零預算」執行模式。

由縣府作為溝通協調平台，招商遴選具建置實力業者，並在既有台電輸電線路有限的併網容量框架下，尊重私有地主意願，讓地主自願出租土地參與建置太陽光電，提供給屆齡退休的長輩一個土地利用的新選項。

搭配「蘿蔔和棍子」兼具的執行策略，一方面透過行政規費減免及聯合審查機制，增加業者投資誘因，另一方面則利用簽訂行政契約，規範業者於銀行成立第三方信託基金，以保障地主自身權益。

屏縣環保局顏幸苑局長指出，屏東縣透過「零預算」模式，優先以相對不適宜耕種的土地劃設太陽光電專區，為傳統高齡化的農村引進綠能產業鏈，創造不同性質的就業機會，有效呼應了聯合國「2030永續發展目標」中的SDG 7可負擔的清潔能源、SDG8尊嚴就業與經濟發展、SDG 11永續城鄉以及SDG 13氣候行動。

此外，縣府各局處亦複製「零預算」成功經驗，打破傳統公務體系操作模式，由下而上共同推動「複合式再生能源」，在不影響原有設施功能下，結合再生能源活化閒置空間或場域，發展出全國首座水面型大武丁滯洪池光電、全台首創綠能堤防、遷葬公墓轉型綠能運動公園等等經典案例。