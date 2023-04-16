金門地區降雨量不足，小麥抽穗及結穗期期間氣候乾旱，影響作物生長甚鉅，已造成旱情。金門縣政府除採取相關應變作業外，亦邀請農糧署北區分署及桃園區農業改良場蒞金勘災，農委會並公告金門縣小麥為「農業天然災害現金救助地區」，符合申請者4／20前可於所在地鄉鎮公所提報，每公頃將補助1萬8千元之救助金。

縣府建設處表示，依據中央氣象局金門測站資料，今年2月中旬至3月中旬無降雨紀錄，時值小麥乳熟期，缺水造成小麥植株乾枯，影響後續麥粒提早成熟、充實不佳，已符合啟動勘災的標準，故邀請桃園區農業改良場及農糧署北區分署蒞金勘災，經初步勘查結果，認定地區符合天然災害救助標準，災損面積約有216公頃。

建設處說明，請符合申請的農友，準備好申請書、身分證、存款簿及印章等資料，於4／20前於所在地鄉鎮公所提報，若該筆土地非自己所有，則需另外提供本縣農試所蓋章之契作證明（並加註所有權人姓名及身分證字號）；如需提早收割，請農友自行拍攝本次災害損失照片包含拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景或衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段(地號)，於公告期間內送鄉鎮公所作為參考佐證資料。