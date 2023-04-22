謝光霓(站立者)藉由生動的說明，讓參與的新住民朋友瞭解到蜜蜂的習性與金門的蜂種。(圖／移民署金門服務站提供)

參與的小朋友第一次見到「新鮮」的蜂巢，認真觀察、嘖嘖稱奇。(圖／移民署金門服務站提供)

金門除了古厝及洋樓外，鮮少有人會關注到特有物種「土蜂」，且蜜蜂生態教育近來已成為一門新的顯學。移民署南區事務大隊金門縣服務站結合專勤隊，今(22)日特別邀請金門養蜂達人謝光霓與來自新加坡的太太海倫女士，一同分享如何一頭栽入蜜蜂王國的故事，讓新住民朋友瞭解到人與環境密不可分的關係，也留下深刻的印象。

在台灣從事教職的謝光霓，與來自新加坡的海倫女士結婚已超過20載，夫妻倆非常關注自然生態與環境保育議題；在一次偶然的機會中接觸到蜜蜂後，從此一頭栽入蜜蜂的世界裡。

謝光霓退休後與太太海倫毅然決定回到故鄉金門，全心投入生態環境的提倡與保育的領域中，進而發現了金門特有的原生土蜂，由於土蜂體型較小，飛行速度快且能採到一般洋蜂較難採到的冬蜜，為了推廣金門土蜂的附加價值，兩人創立「海霓蜜坊」手作甜點，店名意涵包含兩人名字中的「海」與「霓」，而且海霓也與蜂蜜的英文Honey諧音相同，極富意義，也寫下夫妻倆新的人生篇章。

活動中謝光霓提供自己研發的捕蜂器具及蜂箱，藉由生動的說明，讓參與的新住民朋友瞭解到蜜蜂的習性與金門的蜂種，並透過蜜蜂的視角，重新看待我們的生活環境，也充分讓大家認識蜜蜂是環境的指標性物種。

謝光霓指出，當環境受到汙染時，蜜蜂是很難生存的，只要我們用正確的知識去瞭解蜜蜂的習性，就能用適當的方式與他們共存。來自中國的新住民鳳姐說，原來蜜蜂和環境息息相關，她的家鄉已經過度開發，所以已經很久沒看到蜜蜂了。

移民署金門縣服務站表示，金門除了著名的鱟與水獺外，原生土蜂也是金門生物多樣性的代表之一，這次活動特別介紹環境對蜜蜂的影響，讓新住民朋友們更瞭解金門這塊土地。活動最後由海倫提供具有新加坡風味的蜂蜜手工點心，讓在場的新住民朋友享用，共同體驗了一場不一樣的環境饗宴。

移民署也藉活動中宣導，自今(2023)年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，期間自行到案者，採從「寬」處理，不僅免收容、繳納最低額度罰鍰2千元外，且不管制禁止入國時間，同時也鼓勵在場的新住民朋友分享給目前滯台的同鄉親友，把握這次的專案機會自行到案。