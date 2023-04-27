新加坡政府再次出手打房 23:292023/04/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡政府祭出新一輪打房措施，其中調幅最大的是將外國買家的印花稅由30％一口氣調升至60％，星國稱此舉將有助緩和投資需求。星國政府基於2021年和2022年的兩輪打房措施效果有限，故再次出手打房，最新規定即日生效。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東人口回流 拉開新一輪產業轉移、城市洗牌 66萬人受惠！ 勞保年金給付調幅史上新高、上看7.4％ 112學年學雜費基本調幅上限僅0.53％ 校長苦笑：太少了 #出手打 #打房措施 #新加坡政府 #新一輪 #調幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸迎來新一輪外交熱潮 多國政要接連訪華 09:322023/03/29 兩岸 船員薪資調整擬4月上路 國內航線船長、輪機長調幅大 20:032023/02/01 財經 17日開電價審議會 估平均調幅約11％、逾8成住宅凍漲 18:272023/03/16 財經 人民幣中間價下調115基點 調幅0.17％ 11:222023/03/30 財經 新增XBB與BQ變異株病例 中疾控專家：引發新一輪感染高峰機率較小 17:082023/02/23 兩岸 中俄舉行新一輪磋商 針對亞洲事務加強協作 10:502023/02/28 兩岸 拍板電價4月起漲！平均調幅11％ 估影響177萬戶 17:382023/03/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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