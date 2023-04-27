新加坡政府祭出新一輪打房措施，其中調幅最大的是將外國買家的印花稅由30％一口氣調升至60％，星國稱此舉將有助緩和投資需求。星國政府基於2021年和2022年的兩輪打房措施效果有限，故再次出手打房，最新規定即日生效。