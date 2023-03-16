經濟部將在明天召開電價費率審議會，知情官員透露，平均調幅估達11%，其中，住宅每月用電500或700度以上微調、逾千度調幅達雙位數，8成以上住宅不受影響；基於物價考量，小商家調幅小於低壓以上產業用戶，景氣衰退業別減半調漲。

國際燃料價格居高不下，台電預估連2年虧損恐破新台幣5千億，這次若要漲到不虧損並有合理獲利程度，電價漲幅高達近4成；不過，國內物價蠢動，加上政府已透過公務、特別預算挹注台電共2千億，電價審議委員會月初即定調「漲足是不可能」。

台電內部表示，因要考慮民生及避免通膨，平均調幅以「讓台電不破產」為原則，意即年度預估累積虧損不能超過資本額。

知情官員透露，這次傾向電價平均調幅約11%，將高於去年的8.4%，不過最終結果待電價審議會拍板。

調漲對象可分為住宅、小商家、產業用戶3大類，知情官員指出，大原則是「工業調幅比服務業和住宅多」。為照顧民生，仍在評估住宅每月用電500或700度作為調漲門檻，目前在最後試算階段，1000度以上漲幅達雙位數，預計逾8成住宅不受影響。

基於穩定物價考量，早餐店、餐廳、雜貨店等小商家調幅低於住宅，且一樣有級距之分，1500度以下不調整、1500至3000度將微漲、3000度以上漲幅最多。官員說明，商業服務業因毛利較低，發電成本占比高，一有成本變動便容易影響終端價格，因此設計漲幅縮小。

產業用戶部分，中小型工廠、商辦、超市等低壓用戶漲幅小於大型工廠、百貨等高壓及超高壓用戶，調幅差距為5至7%。另考量全球景氣轉弱，去年下半年用電衰退達10%業別，電價調幅減半；不過，此機制存在但書，若今年1、2月用電有所成長，就會漲足。據透露，金屬製造加工、玻璃、紡織、不織布、外燴團膳為景氣衰退業別。

官員強調，即使工業用戶調幅較高，仍未達發電成本，「所有人都是被補貼」，只是對於脆弱敏感對象給予更多補貼。

此外，去年是高中以下學校的電費不調漲，這次擬將幼兒園到大學的公私立學校都納入排除範圍。