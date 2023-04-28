新加坡政府日前祭出新一輪打房措施，不僅將外國買家的印花稅由30％一口氣調升至60％，新加坡公民與永久居民如若購買第2間房產以上，需額外繳交房屋稅也提高，星國政府提到，最新規定「即日生效」展現魄力。對此，有網友直言該政策完全是德政，「我們政府敢跟進嗎？」

新加坡政府祭出新一輪打房措施，提高購買住宅房地產的額外買方印花稅，購買第2套及第3套房產的新加坡公民需支付的額外買方印花稅分別從17%和25%，調高到20%和30%。此外，也將外國買家的印花稅由30％一口氣調升至60％，星國稱此舉將有助緩和投資需求。星國政府基於2021年和2022年的兩輪打房措施效果有限，故再次出手打房，最新規定即日生效。

對此，有網友在PTT上以「新加坡超精彩的滅房蟲新政策」來形容新加坡政府祭出的打房措施，並表示新加坡推出超暴力、直接穩定房屋供求的政策，「感覺這完全是德政，我們政府敢跟進嗎？」

許多網友也狂讚該政策，痛斥蔡政府「台灣各種花式假打房，開後門」、「台灣連多課1%囤房稅都不敢課」、「真的是進步國家」、「這才是打房，台灣根本是鼓勵炒作」。