竹北市39歲新住民媽媽黃瀞嬋來自越南，自胡志明市國家大學中國語言學系畢業後來台就讀東吳大學企業管理研究所時結識先生，婚後定居台灣，成為全職媽媽的她持續自我進修，在疫情無法返家時，按照媽媽的配方煮出家鄉味，讓她燃起創業念頭，更獲得移民署新住民及其子女築夢計畫獎金。今年獲選為新竹縣模範媽媽，27日縣長楊文科親自向她恭賀。

39歲的黃瀞嬋是越南華僑，於2008年來台就讀東吳企管研究所，和校友結婚生女並在竹北定居，當媽媽的資歷已有6年多。身為全職媽媽的黃瀞嬋仍不斷學習充實自己，利用周末參加清華大學的華語文師資培訓班，自修英文，還參加新竹縣新住民家庭服務中心的種子師資培訓班，她曾擔任20幾位新住民姊妹的中文老師，每週固定到新住民家庭服務中心服務希，望透過參加各種活動認識優秀的新住民姐妹及台灣朋友，豐富生活。

因疫情關係而暫時無法回家鄉的這段時光，黃瀞嬋為重溫記憶，也想把來自祖籍廣東媽媽的好味道分享給大家，便按照媽媽的配方煮了一鍋甜湯，入口的那一刻，滿足的滋味應和著對家鄉的思念，一股無法形容的甜美湧上心頭。在先生的支持下，黃瀞嬋開啟創業之路，推出養生飲品，並參加移民署辦理新住民及其子女築夢計畫並且獲獎。

黃瀞嬋在台就學、成家、立業，開創在台豐富的生活，今年也獲選為新竹縣模範母親，楊文科大讚黃瀞嬋好學不倦，照顧女兒、服務新住民還開創自己的事業，是新時代模範母親的典範。黃瀞嬋也透露自己的人生格言是：「自己先看得起自己，別人才看得起你。」身為一個母親需要不斷充實自己，做為孩子的模範。