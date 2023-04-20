今年最強春雨報到，台中市19日晚間開始出現強降雨，全市多處出現積水情況，市議員蕭隆澤、劉士州、林祈烽、陳淑華及周永鴻、楊啟邦、楊典忠等多人針對淹水問題質詢，市長盧秀燕表示，昨晚至今天全市有15處地點累積雨量超過100公釐，市府接獲20起淹水或路樹倒塌案件，近午11點左右已排除。

楊典忠表示，這波強降雨造成海線沙鹿地區積水嚴重，包括台灣大道弘光科大到靜宜大學路段、沙鹿英才路及斗潭路、沙鹿竹林中山路與大同街、東大路、都會園路等處，分別出現低窪地區淹水且多處水深達一個輪胎高，部分地區甚至黃泥砂滾滾如同山洪爆發，市府應加強排水疏通。

林祈烽則說，西屯路銜接遊園北路、往都會公園的路段經常淹水，今天更是大量泥沙從山上沖刷下來，甚至有機車被沖走，水利局應早已掌握全市的淹水熱點，且氣象預報之前就知道會有強降雨，建議水利局應與警察局配合在現場維護，可即時處理。

盧秀燕表示，昨天到今天早上，全市累積雨量超過100公釐者多達15處，其中大甲區累積雨量更達199公釐，市府掌握情況並即時處理，但雨勢比預測的時間來得早，目前雷雨胞仍在苗栗、台中及彰化等區域上空，市府早上10點起開設二級應變中心，各處淹水情況上午已處理完畢。

市府表示，昨晚已開設緊急應變小組，針對淹水及路樹倒塌等情況都會積極處理，目前掌握20多戶民宅淹水情況。