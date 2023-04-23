上一波最強春雨在南台灣未如預期，曾文與南化水庫進帳共約百萬噸，惟曾文水庫17日起持續放水到下游的烏山頭水庫蓄存，23日蓄水率降至6.63％，南區水資源局仍以5月底不影響民生用水為調控目標。

曾文水庫蓄水率5天來從9％快速降到6.63％，突然快速流失蓄水引發憂慮，南水局解釋為了供應民生產業用水，曾文17日起持續放水到下游的烏山頭水庫蓄存，預計到25日零時止，並非放流掉。

最強春雨過境雖未在南台灣降下豪大雨，19日、20日2天的雨量仍帶來進帳，曾文水庫約進帳90萬噸，南化水庫進帳約不到10萬噸，總共約百萬噸水雖只供大台南地區1日需求的用水量，對水庫來說仍是「加減挹注」。

南水局表示，南部水情其實早已作好「春雨不來，梅雨晚到」的策略操作，以產業生產不中斷。民生用水不影響為調控目標，保守預估可撐到5月底。南水局表示，南部在上一波春雨有盼到雨訊就是好消息。

因春雨少量補水，南水局正研商曾文放水時間可提前結束，將蓄水率控制在5、6％左右，等下波鋒面來臨。

曾文與烏山頭水庫23日合計蓄水率15.22％，南化水庫25.62％，南水局表示，預估5月起就是汛期，目前對用水仍抱持審慎樂觀。