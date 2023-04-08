苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，許多父母帶著幼兒一同參加。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，許多父母帶著幼兒一同參加。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，苗栗縣長夫人陳美琦等一同主持開幕式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，苗栗縣長夫人陳美琦（中）等一同主持開幕式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，苗栗縣長夫人陳美琦等陪同小朋友同歡。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，親子一同上場同歡。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦的第2場親子運動嘉年華，8日上午在苑裡鎮運動場登場，親子一同上場同歡。（謝明俊攝）

苗栗縣政府教育處為了增進幼兒運動良好習慣，在今年推出親子運動嘉年華，因縣內地形分隔，因此，活動分成4個場次輪流在苗栗縣北中南東等地區舉行，8日在苑裡鎮運動公園登場的是第2場次，包括苑裡鎮、通霄鎮、三義鄉及西湖鄉等4個鄉鎮，共800戶家庭2千多人到場，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦特別向幼兒們加油打氣，希望大家都能健康滿滿。

苗栗縣政府推出親子運動嘉華活活動，共分成頭份竹南區、通苑地區、苗栗地區、大湖等區舉辦4場次，日前首場頭份竹南吸引2千個家庭近4千人參加，現場反應熱烈，通霄苑裡場8日上午在苑裡鎮體育場接續登場，估計有來自三義鄉、西湖鄉、通霄及苑裡鎮等4個鄉鎮近800個家庭參與。

這次通苑場親子運動嘉年華，是由苑裡鎮客庄國小承辦，活動設計以老師現場帶動方式進行，不需要事先練習，只要跟著台上老師口令一起擺動肢體，現場也邀請神秘嘉賓吉祥物用輕鬆活潑的帶動跳，帶領親子檔與現場嘉賓一起熱身，另外還設計彈跳、投球、爬行、踩踏等數種障礙挑戰及有趣的親子互動遊戲，讓孩子們透過遊戲過程達到運動健身的效果並增進親子之間的感情。

苗栗縣長夫人陳美琦特別到場與小朋友們同樂，並當眾宣布縣府將在苑裡鎮新建一個綜合運動中心，讓苑裡鎮民擁有更完備的活動空間，三義鄉長呂明忠及苑裡鎮長劉育育、縣議員張顧礫、陳品安及翁杰等也到場共襄盛舉。陳美琦期望透過幼兒親子運動嘉年華，不僅能鍛鍊幼兒體能，也能增進親子關係與家庭和諧，更能培養孩子良好運動習慣。