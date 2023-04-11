曾加盟知名美語教學機構的某補習班林姓負責人與2名女老師被控凌虐梁姓男童長達7年，包括體罰、毆打、逼吃發霉點心等手段，致梁童罹患創傷後壓力症候群，台北地方法院一審依妨害幼童發育等罪判林女3年10月徒刑，台灣高等法院二審改判刑2年4月。

判決指出，梁童自2006年2歲就讀林女經營的幼兒園開始，就持續遭林女3人凌虐，到2014年1月轉學才結束。梁童曾試圖向母親反映，卻被林女搶先以各種藉口欺瞞，直到梁童2014年11月在新聞看到該幼兒園有其他幼童受虐，回憶起當時恐懼，情緒崩潰就醫，全案才曝光。

3人凌虐梁童的手段包括，把頭強壓入水、處罰半蹲或交互蹲跳、捉腳轉圈撞牆、冬天沖冷水、愛心小手痛打全身等，有時還逼吃發霉點心及麻辣湯，甚至用上軍中體罰「桂河大橋」，逼梁童跨椅懸空以雙手苦撐，被形容是孩童版的十大酷刑。

高院考量林女犯後否認犯行，雖於高院審理時表示願意賠償告訴人及被害人新台幣20萬元，然因賠償金額未符一致而未達成和解，至今未能彌補損害，判刑2年4月。