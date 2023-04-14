揮別過去3年因為疫情停辦陰霾，台灣國際田徑公開賽將於5月27、28日，在新北市板橋第一運動場登場，這次特別邀請奧運女子田徑項目3連霸、波蘭鏈球女王沃達雷茲克來台參加，「台灣最速男」楊俊瀚與標槍好手鄭兆村也將在國人面前展現最佳演出。

「目前今年已經吸引15個國家、250名好手來台參加，目前報名到20日截止，這次特別邀請重量級好手，來自波蘭的沃達雷茲克來台，勢必掀起轟動，」田徑協會理事長葉政彥說，「這次也特別整修了板橋第一運動場，希望提供選手更優質比賽環境。」

剛在原民運完成100公尺3連霸的楊俊瀚表示，雖然這次台灣國際公開賽不算奧運積分(巴黎奧運達標積分從7月1日開始計算)，仍是一次相當好的備戰機會，尤其是下半年即將到來的亞錦賽、世錦賽與杭州亞運，都可藉由這次國際公開賽獲得提升機會。

「接下來4月底到5月初期間，我將去日本參加3站賽事，然後才回台參加台灣國際公開賽，」楊俊瀚說，「當前目標除了尋求更穩定，也想突破去年同期成績，努力調整狀態，但能在台灣比賽，可以擁有環境、氣候等優勢，也替下半年作好準備。」

至於先前在港都盃傷癒復出就擲出79公尺87成績摘金的鄭兆村表示，透過這次台灣國際公開賽，可以邀請不少國外好手來台跟國內選手競爭，也讓他們了解台灣文化，促進台灣田徑前進動力，「我在每場比賽都是盡力出賽，也會努力展現自己訓練成果。」