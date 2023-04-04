清明節傳統習俗，大家會去掃墓對祖先表示敬意，不過殯儀館、公墓、納骨塔等對住戶來說卻是嫌惡設施，甚至恐讓房價低於區域行情。有房仲業者統計雙北市近年遷移的7座公墓周邊行情變化，其中士林第8公墓搬遷前後，路段房價上漲1成左右最多；然而大安第9公墓卻是在搬遷後，周邊路段房價跌了將近1成。

（台灣房屋提供）

為了改善市容及都市發展，近年雙北市積極遷移市中心的嫌惡設施，根據台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察遷移前後的路段房價變化，其中台北市的士林第8公墓，士東路住宅房價2021年搬遷後就比前一年漲10.1%，均價來到每坪62.1萬元；而新北市淡水第3公墓搬遷後均價14.3萬元，年漲5.1%。

然而大安第9公墓的辛亥路三段、景美第11公墓的景豐街、內湖第9公墓的陽光街，搬遷前後房價卻出現年跌0.9～9.5%。

台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣指出，雖然大安區的第9公墓搬遷，但辛亥路三段上仍有第二殯儀館、生命禮儀公司等，對住戶來說仍有購屋抗性，加上屋齡偏舊，短時間尚未反映遷墓利多，反而跌近１成。

而單看大安第9公墓座落的辛亥路三段兩端房價也有明顯差異，前端物件離殯葬產業較遠，周邊生活機能較佳，有大安運動中心、和平實驗國小、和平高中等，電梯大樓約7字頭房價；而後段鄰近殯儀館及公墓的多為老公寓，房價僅5、6字頭，價差明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公墓或殯儀館被認為是嫌惡設施，一旦搬遷對周邊房價必然有提升作用，不過通常從政府公告遷移，到完全遷移完畢多半需要幾年的時間，且不少福地位在山區或離市區較遠，周邊的住宅生活機能及交通便利性本就不如市中心，因此房價不會呈現快速回漲，但這些地區購屋門檻相對較低，對經濟有限的年輕族群來說，不失為一項入門選擇。

第一建經研究中心副理張菱育表示，大多數民眾會認為住在這類嫌惡設施旁較不安穩，且常常會舉辦法會或喪葬儀式，影響居家寧靜，就算不介意與「好兄弟」當鄰居，也要留意若距離嫌惡設施過近，有些銀行甚至可能不承做貸款，或是給予較低的貸款成數，在入手前都須評估。