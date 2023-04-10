知名作詞人李坤城本月8日因大腸癌病逝，醫師指出，大腸癌蟬聯15年國人癌症發生人數之首，當民眾發現身體出現8種現象，例如腹脹腹痛、經常性腹瀉或便秘、貧血等，大腸癌可能已經突破第1期，嚴重者可能已第4期，提醒民眾要注意自身排便等身體狀況，以利及早就醫治療。

大腸癌連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，根據衛福部國健署統計，大腸癌每年新增個案數1萬6,829人。除了李坤城外，藝人豬哥亮、賀一航、余苑綺、劇場大師李國修、知名導演楊德昌、中研院士朱雲漢、巴西球王比利等名人均因大腸癌病逝。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪曾表示，民眾若發現身體異狀，例如腹脹腹痛、血便有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便細小、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能突破第1期，嚴重者甚至可能已經第4期。

國健署表示，大腸癌早期並無症狀，50～74歲民眾每2年至少應有1次糞便潛血檢驗，以早期發現大腸癌病變、早期診治，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。若有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。