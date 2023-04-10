資深音樂人李坤城小40歲女友林靖恩昨（9）晚發文證實李坤城病逝消息，而自2012年起這段「爺孫戀」就備受關注，多年前林靖恩的父親還曾爆料，李坤城最初是因追求林靖恩親姊姊不成才轉移目標追林靖恩，此舉氣得他一度想撂人打李坤城。

根據《鏡週刊》2017年報導，林靖恩爸爸曾透露，對於兩人交往會如此聲氣得原因除兩人相差40歲外，更直言李坤城「心懷不軌」是有目的性得接近女兒，他指控當年李坤城藉著觀賞黑膠唱片的名義來到林家，接著追求林靖恩姊姊，過程中不但訊息電話不斷外，直到姊姊拒絕後他竟將目標轉移至林靖恩身上，而此舉讓林爸相當不滿，林阿嬤坦言，林爸曾想撂人打李坤城。

事實上，當年李坤城愛上正在就讀高中的林靖恩，並在對方17歲時展開追求進而交往，他曾坦言起初愛上對方時「很有罪惡感」，最後是被林靖恩的真誠直率打動，也深深受林靖恩的早熟吸引，而兩人交往後也毫無避諱高調秀恩愛，即使兩戀情不受祝福也不被看好，林靖恩更多次為愛槓上網友及家人，兩人仍交往了10年的時間。

如今李坤城因大腸癌離世，林靖恩也在臉書上發文透露，李坤城在醫院對抗病魔7個月，到最後聽著她的碎念離開，並感慨地寫下「十年一刻，一刻三個時辰」，而今年正是他們交往剛滿10周年。