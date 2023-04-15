雲林縣長張麗善14日與法國國立沙勒維高等偶戲藝術學院簽署合作備忘錄。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善14日到法國考察，參訪其國立沙勒維高等偶戲藝術學院，她與法國國際偶戲藝術中心總監、國立高等偶戲學院長、世界偶戲聯盟祕書長、沙勒維爾梅濟耶爾市副市長等人簽署合作備忘錄，未來將就學術、出版、策展、演出、偶戲節等事合作交流。

雲林縣府隨行人員指出，法國國立高等偶戲學院擁有完整偶戲劇院、工作室、排練室、裁縫等全方位系統培訓的國立教育機構，也是法國第一所、唯一有對偶戲藝術進行培訓的地方，其高等教育課程為期3年，完整訓練後可並進一步取得木偶師專業國家高級專業文憑。

張麗善表示，台灣第一座布袋戲傳習中心明年將在雲林誕生，肩負傳承及推廣布袋戲藝術使命，她與法國國立高等偶戲學院簽訂合作意向書，盼探究更多專業經驗及吸取其文化養分，布袋戲傳習中心後年啟用後將邀請該學院到雲林交流。

隨行的縣府文觀處長陳璧君表示，本次合作備忘錄的簽署內容包含學術交流計畫、研究合作計畫、學術論壇、學術出版計畫、策展合作、演出、偶戲節具體的合作藍圖，目標是讓世人對偶戲表演藝術文化能有更高的重視。

據轉述，沙勒維爾-梅濟耶爾市副市長表示，很高興雲林縣政府率團交流，用文化觀光行銷城市，期待雙方未來在偶戲文化上開啟更密切的交流，建立永久持續的合作關係，也期待2025年能率團到台灣參訪布袋戲傳習中心。

雲林縣府表示，布袋戲傳習中心於2021年3月動工，預計2024年完工，打造成為以布袋戲為主題的國家級文化生活產業園區；縣長張麗善此行到法國考察，是希望借鏡國際經驗，創造充滿獨特性的布袋戲美學，讓雲林偶戲在臺灣及國際藝術舞台發光發熱。