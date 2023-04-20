雲林縣沿海地區20日上午出現豪大雨，東勢、元長、台西等鄉鎮每小時雨量超過70mm，部分地區積水達30公分，所幸急降雨時間僅約1小時，積水很快消退，雲林縣長張麗善前往東勢鄉等地勘查，強調雲林設有202個淹水感測器，可即時掌握淹積水情況，未來幾天可能還有豪大雨，災害應變中心已啟動3級開設隨時因應。

雲林沿海地區20日清晨開始下起小雨，約上午10點雨勢突然轉強，不到半小時，東勢、元長、台西、麥寮、北港等地區紛紛傳出積水情況，雲林縣政府水利處監測到東勢鄉程海社區積水嚴重，最高達30公分，所幸雨勢僅持續約小時，中午12點各地積水多已消退。

雲林縣長張麗善（右前二）到沿海鄉鎮勘查易淹水地區，強調災害應變中心已啟動3級開設隨時因應。（張朝欣攝）

張麗善至歐洲考察20日甫返台，中午立即趕到東勢鄉程海社區關心積水情況，確定積水已退才鬆了一口氣，她表示在歐洲得知台灣有春雨鋒面經過，可能帶來豪大雨，立即指示縣府團隊隨時因應，目前暫無災情傳出，未來可能還有豪大雨，災害應變中心要持續作好各項防災措施。

水利處處長許宏博說，受這波鋒面影響，雲林最危險的時段在20日中午前，從沿海區的北港、元長、土庫，以及平原區西螺都有積水傳出，所幸雨勢來得快也去得快，加上各地排水系統發揮功效，積水很快消退，這幾天會持續監控各排水系統確保正常運作，避免淹積水情況發生。