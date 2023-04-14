嘉義縣長翁章梁偕嘉義區監理所長黃萬益、大林鎮長許有彊啟動「幸福小黃」。（大林鎮公所提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府為解決大埔美工業區洽公、觀光、購物等交通問題，與大林鎮公所、嘉義區監理所共同籌設大埔美「幸福小黃」，14日通車後，有主、支線2條路線，每天各有4個、2個固定班次，提供民眾來往大林地區、大埔美工業區及梅山地區，付公車費用坐計乘車。ㄎ

嘉義縣大林鎮、梅山鄉分別於2016年入選「國際慢城」及2019年入選交通部觀光局「經典小鎮」，因而嘉義縣政府規畫2條「小鎮慢城線（主線）」及「小鎮慢城線（支線）」，委由計程車隊載運乘客。

大林鎮公所表示，「幸福小黃」採用4至8人座計程車，公車里程計費，8公里以內25元，超過8公里後，依公車里程計費，最多70餘元，80元有找。

「幸福小黃」從大林轉運站發車，經大林鎮公所、南華大學、大埔美工業園區，並會停靠在幾個觀光工廠及工業機械大廠，讓工業園區的交通接駁便捷，終點站至梅山，也可預約搭車，非常方便。

大林鎮長許有疆表示，大埔美工業區開發後，大林往來大埔美的人潮大增，卡羅爾銅管樂器、老楊方城市、佐登妮絲等觀光工廠已是旅遊勝地，交通需求劇增，但平日從大林市區通往大埔美園區的交通運輸，只有幾班公車載運，非常不方便，因而透過縣府、公路總局協助改善公共運輸問題。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，「幸福小黃」2條路線預估今年總營運量約211萬元，由交通部公路總局補助95％、約200餘萬元，2024年預估整年總營運量約258萬元，同樣補助95％，會視執行成效檢討及調整此項偏鄉公共交通輸運的計畫內容。相關乘車資訊可查詢嘉義縣iBus網站。