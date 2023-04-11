知名作詞人李坤城和小40歲女友林靖恩，這段「爺孫戀」2013年曝光後，不僅震驚全台，更是飽受輿論壓力，不過正當兩人挺過風風雨雨邁向第十年之際，李坤城本月8日卻不敵大腸癌病逝，享壽66歲，林靖恩證實死訊時強調「到最後都得聽我碎念」，如今更曝光男方生前的最後遺言，讓人聽了格外鼻酸。

林靖恩當年認愛這段相差40歲的「爺孫戀」時，傳出與父親交惡，甚至不惜為愛直接在網路上開槓，更是屢屢開嗆酸民霸氣護愛，日前男方大腸癌病逝後，她表示直到最後一刻都陪在李坤城身邊，更感概寫下：「十年一刻，一刻三個時辰，折磨他了，願能七日後再說」，字句中透露出天人永隔的不捨之情。

原本交往穩定的兩人並不在意是否結婚，但考量到李坤城入院後許多文件需要家屬簽名，才在今年2月1日與插管的李坤城在病房內完成簡單的結婚儀式，根據《壹蘋新聞網》報導，林靖恩透露李坤城在斷氣前曾向她感性告白「妳是我的天使」，簡短6個字道盡對林靖恩的疼愛，讓她坦言從未後悔愛上對方，讓所有人看了為之動容。

根據《ETtoday星光雲》報導，李坤城兒子提到林靖恩在病塌前陪伴至最後一刻，因此父親並未留下任何遺憾，如今將遵照父親遺願不會舉辦公祭及告別式，並以督教儀式及海葬儀式送父親最後一程，至於時間則因屬私人行程，並不會向外界公布。