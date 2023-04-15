春季日劇第一彈即將登場！知名同名漫畫改編、《晝顏》製作團隊打造全新不倫經典《我們之間沒有的》，由奈緒主演、永山瑛太、岩田剛典、田中美奈實共演，描述兩對30多歲、過著無性生活的夫妻，發展成禁斷之愛的故事。原作漫於畫 2017年開始連載時就因為談及性冷感等議題引起很大的關注，在知名電子漫畫網站年度排行榜上名列第一，累計銷量已突破840萬冊，並獲得許多30至40歲女性的共鳴與支持，表示劇情很真實，因此在改編成電視劇時，也引起許多觀眾關注。

奈緒在劇中與另一半永山瑛太結婚5年爆出無性生活，面臨婚姻危機，她表示自己之前有看過原著，很喜歡這個作品，收到演出邀約時很驚訝，還透露在今年的占卜中有寫道「嘗試新事物會有好結果」，所以能在今年第一個挑戰就演出這個作品很開心，該劇也是2人第3次合作，永山瑛太期待能衝撞出不同的火花，對於自己所飾演的陽一則笑說：「觀眾看了之後可能會對他很有敵意。」作為演員，他蠻享受這種被批評的感覺，也期待當陽一的想法逐漸顯露出來時，觀眾會有什麼看法。《我們之間沒有的》每週五晚間10點在KKTV上架更新。

另外，還有多部人氣作品改編的最新日劇也在KKTV跟播中，《那不是抄襲嗎？》看芳根京子與重岡大毅聯手追查專利外洩秘密，每週四上午10點更新；《獻給國王的無名指》看橋本環奈閃嫁山田涼介背後秘辛，以及松嶋菜菜子成假面婆婆，下週三（19日）起每週三更新；《Mr.新娘》看波瑠與高杉真宙大談姐戀並展開同居生活，每週四晚間10點更新。