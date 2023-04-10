國內本土猴痘疫情持續延燒，全台北中南各地散發，至今累計25例確診病例。衛福部疾管署今日下午2點將開放第二階段疫苗預約登記，疾管署發言人羅一鈞表示，截至目前已有1萬6249人完成登記，為總登記名額上限3萬人之54.2％。

羅一鈞表示，今日登記有超過3分之1是在開放後10分鐘就完成，其中1萬2706人是在系統開放後1小時就完成，約佔整體7成，推測與近期不少社群媒體宣傳接種有關，明日起周一至週五上午9時至下午5時持續開放意願登記至5月12日，仍有逾四成名額可供預約，請尚未預約的高風險民眾踴躍登記。

羅一鈞指出，本次意願登記結果將成為後續猴痘疫苗採購數量的評估依據，目前規劃再購買1至3萬劑，如本次接種意願踴躍就買到3萬劑，若不理想也會再買1萬劑，最快本月中就會完成評估，讓疫苗於5月中下旬順利抵台。

本次猴痘疫苗接種合作醫院已增加為50家，其中也包括離島澎湖縣，考量接種量能提升，因此總登記名額從原本的2.5萬人，增加至3萬人。不過今天下午登記意願系統一開放，台北市立聯合醫院昆明院區、中國醫藥大學附設醫院、嘉義基督教醫院等三家醫院早在20分鐘內登記完畢。

疾管署統計，截至4月5日共計完成1416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人。

疾管署指出，考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。