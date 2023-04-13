國民黨新竹市黨部13日公告，將於17日起一連3天在市黨部第二辦公室受理領表登記。（國民黨新竹市黨部提供／王惠慧新竹傳真）

國民黨今公告，新竹市被列為第二階段提名選區，將從下周17日起，連續3天在市黨部第二辦公室受理領表登記，國民黨籍立委鄭正鈐已表態爭取連任，據了解目前黨內並無其他人選有意願表態要參與初選，預計將由鄭正鈐領表、登記後，由黨中央提名爭取立委連任。

國民黨新竹市委員會13日公告，4月17日起至4月19日的每天上午10時起至下午4時，在新竹市黨部第二辦公室，地址是新竹市北大路168號6樓之1，辦理區域立法委員提名領表與登記，領表登記費為10萬元，並繳交登記保證金50萬元，以及選務作業費用50萬元。

新竹市區域立委人選方面，除了鄭正鈐已表態爭取連任外，時代力量也確定由不分區立委邱顯智再度參選。民進黨則將竹市列為艱困選區，人選將採徵召方式會由黨中央主導，前市議員李妍慧正式表態爭取民進黨徵召，而民眾黨雖擁有新竹市執政優勢，但尚未有明確人選浮出檯面。