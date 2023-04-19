國民黨第二梯次登記今截止 中六選區等嘸人 16:142023/04/19 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台中市議員羅廷瑋原本傳出要登記投入台中立委第六選區選舉，卻未前往市黨部登記。（資料照片／陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨第二梯次立委初選今天下午4點截止登記，原本傳出可能投入第六選區初選的市議員羅廷瑋，雖一度打電話到市黨部表示會前往登記，但截至4點為止仍未現身，出現「等嘸人」的情況，台中市黨部主委顏文正說，將提報黨中央了解，後續並將啟動徵召作業。 鍾東錦喊話國民黨「開大門、走大路」 建立全國統一初選機制 藍營竹縣第2選區 立委黨內初選點燃戰火 AI世代廖偉翔登記參選台中第四選區立委 批民進黨執政慢半拍 #國民黨 #初選 #登記 #羅廷瑋 #台中 也許您會感興趣 推薦閱讀 登記大安區黨內立委初選 羅智強、鍾沛君相互祝福 12:492023/04/18 政治 國民黨竹市立委黨內登記 截至今日僅「他」1人參選 13:512023/04/18 政治 林為洲放棄立委連任 下午3點將開記者會說明 15:002023/04/18 政治 國民黨議員相挺 黃健豪登記參選立委盼世代共好 15:122023/04/18 政治 立委初選電話民調打延長賽 許淑華分析原因是這個 10:102023/04/18 政治 跨行業支持 何志偉喊話：初選應討論公共政策 14:082023/04/18 政治 藍營竹縣立委初選交棒徐欣瑩 林為洲改任輔選角色 15:262023/04/18 政治 國民黨新北立委初選第2天 3現任議員、發言人登記 17:132023/04/18 政治 牛煦庭登記選桃園立委 狠批現任鄭運鵬不用心 16:302023/04/18 政治 國民黨最新支持度暴增8個百分點 蔡正元曝背後真相 14:492023/04/18 政治 桃園第4選區綠委黨內初選民調 樣本不足進入延長賽 23:152023/04/18 政治 侯友宜遭抹黑 國民黨痛批何博文：就是一顆被搓的「湯圓」 14:052023/04/18 政治 學者示警國民黨「再拖恐一尊不剩」 籲立刻徵召侯友宜 09:222023/04/18 政治 費鴻泰再批徐巧芯文宣 意圖使人不當選 16:282023/04/18 政治 議員批會展中心延宕拖垮台中競爭力 盧秀燕：我很有信心 18:032023/04/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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