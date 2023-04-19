國民黨第二梯次立委初選今天下午4點截止登記，原本傳出可能投入第六選區初選的市議員羅廷瑋，雖一度打電話到市黨部表示會前往登記，但截至4點為止仍未現身，出現「等嘸人」的情況，台中市黨部主委顏文正說，將提報黨中央了解，後續並將啟動徵召作業。