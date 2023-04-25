民進黨中央黨部25日上午公布基隆市立委初選民調結果，由市議員張秉鈞以總平均17.44％的支持率勝出。立法委員蔡適應隨即表示祝賀，並期望能夠在2024年的總統及立委大選中，民進黨推出的候選人能夠雙雙勝選。

蔡適應表示，民進黨中央黨部公布基隆市立委初選民調，由市議員張秉鈞以總平均17.44％，勝出市議員鄭文婷的16.88％、市議員張之豪的13.06％，他說，這次的基隆立委初選，三位參選人樹立最好典範，不互相攻擊，充分展現民進黨團結的格局和氣勢。

蔡適應也祝賀民調勝出的張秉鈞，並表示他會傳承國會議員的工作和職責，不僅要讓民進黨的立委當選，更要讓立委工作的延續可以無縫接軌。

蔡適應認為，2024年有更重要且艱鉅的工作等著基隆隊，就是總統和立委的輔選任務，他會和所有支持台灣價值的好朋友組成「基隆應援團」，全力投入2024年的輔選工作，讓賴清德和張秉鈞能順利當選。