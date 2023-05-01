台北市議員徐巧芯留言表示，誰規定當總統一定要會講英的？（圖／翻攝自臉書）

新北市長侯友宜日前受邀至世界獸醫師大會致詞，卻遭民進黨立委羅致政批「有些失望，因侯即使用中文都未能把握重要國際場合，展現國際面貌。」不過今（1）日稍早副總統賴清德會見美國前白宮國安顧問博騰時，也使用中文應答。對此，國民黨新北市議員葉元之指出，羅致政應出面表態，不要搞雙標。

侯友宜、羅致政等人上個月28日受邀至世界獸醫師大會，事後羅致政在臉書表示，對於侯友宜的致詞，自己感到不意外，但仍然有點失望，因為本來就不期待侯友宜會以流利的英文來述說特別的國際視野。

羅致政表示，對於侯友宜即便是用中文致詞，都未能把握重要國際場合的機會，展現新北市首長的格局高度，甚至是新北市的國際面貌，實在感到惋惜。羅致政也指出，到底是侯友宜的幕僚無能力為市長準備一個像樣的致詞稿？還是侯友宜不把這國際活動當一回事，隨便講幾句話應付一下？

今稍早，賴清德會見美國前白宮國安顧問博騰時，不僅使用中文應答，還有翻譯。對此，葉元之發文指出，羅致政日前因批評侯友宜沒有「一口流利的英文」，因英文不好而看不起人，並強調，「趕快出來嘲笑賴清德，不要搞雙標！」

文章曝光後引發熱議，就連台北市議員徐巧芯也留言表示，「誰規定當總統一定要會講英文的？」，也有網友認為，「官員幾乎都要看讀稿機，還好意思說別人」、「雙標黨的劣根性，有嘴說別人沒嘴說自己。」