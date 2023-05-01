逾4成民眾不挺非核家園！王美花這樣回應 13:062023/05/01 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民調顯示，44％的民眾不支持非核家園，經濟部長王美花今日接受媒體採訪時表示，核電的運轉會用到法律使用年限。 目前核電的核廢料等地方政府、大家還有不同意見，王美花說，以核二來說，核廢料目前燃料池內的燃料棒還拿不出來。也無法蓋乾儲，讓燃料棒一直放在燃料池中，這也是世界少見。 至於外界質疑煤炭發電，就生肺癌的說法。王美花回應，台電這幾年投入經費改善空汙設施，2015年到現在，粒狀物等各項有害物質已經降超過6成以上。 #經濟部 #王美花 #核電廠 #非核家園 #民進黨 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。