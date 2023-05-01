有民調顯示，44％的民眾不支持非核家園，經濟部長王美花今日接受媒體採訪時表示，核電的運轉會用到法律使用年限。

目前核電的核廢料等地方政府、大家還有不同意見，王美花說，以核二來說，核廢料目前燃料池內的燃料棒還拿不出來。也無法蓋乾儲，讓燃料棒一直放在燃料池中，這也是世界少見。

至於外界質疑煤炭發電，就生肺癌的說法。王美花回應，台電這幾年投入經費改善空汙設施，2015年到現在，粒狀物等各項有害物質已經降超過6成以上。