最新民調顯示，有51％的國民黨選民支持新北市長侯友宜參選2024總統，且不論是三腳督或是藍綠對決的情況下，侯的民調都呈現領先狀態。國民黨台北市議員鍾沛君認為，讓藍營候選人民調反彈的關鍵，就在於領導力與氣魄。

鍾沛君今（1）日在臉書表示，《聯合報》發布的最新民調，對於國民黨來說就像是久旱逢甘霖，不論民眾黨主席柯文哲是否參選，侯友宜在三腳督及藍綠對決的情況下，支持度都位居第一。

「本黨總統參選人民調究竟為何反彈？」鍾沛君透露，雖然這份民調有望廓清過去一個多月的低迷，讓國民黨重新燃起政黨輪替的鬥志，但她不禁思考民調究竟為何會反彈？

鍾沛君分析，侯友宜出訪新加坡、新北總質詢提前等事件，雖然各方觀點不一，但對於侯粉或是國民黨的支持者來說，卻是看到侯終於「撩落去」了！她認為，就是這種「領導力」與「氣魄」的展現，才讓藍粉開始凝聚，並呈現在最新的民調結果上。