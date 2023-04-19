國民黨今天立委領表登記截止，苗栗縣目前第1選區海線未有人登記，第2選區山線有苗栗市長邱鎮軍、前苗栗縣長徐耀昌登記。苗栗縣黨部主委邱一峰表示，苗栗縣初選領表登記已暫告一段落明日起將先進行參選同志協調作業，未來也不排除走黨內民主機制進行初選。

針對第1選區的情形，苗栗縣黨部主委邱一峰表示，雖然並無從政黨員同志登記，但是目前暫時被停止黨權的現任立委陳超明，從擔任立委以來，為苗栗縣不分山海線，努力爭取了453億6500萬元的建設經費，舉凡苑裡國民運動中心、竹南運動公園、西湖交流便道等重大地方建設不勝枚舉，地方鄉親都十分認同，為此針對此選區縣黨部會將基層的心聲，如實回報給黨中央，提出以團結地方為優先的人選，一同為苗栗打拼。

邱一峰說，正如國民黨主席朱立倫指示，要結合一切非綠聯盟的力量，除了團結、再團結，還是團結，近期黨部同仁仍將積極走訪基層，同時也將拜會地方意見領袖、匯集多方意見，將最強的勝選方程式方案報請中央，相關作業會在5月21日前完成。

邱一峰也表示，反觀民進黨不分區立委湯蕙禎、沈發惠，甚至目前高升至行政院中部辦公室執行長徐定楨，試問這些口口聲聲為苗栗鄉親打拚的民意代表及高官，從過去到現在到底為苗栗縣鄉親爭取過什麼經費建設，甚至在立院、在中辦有何具體提案，所以為了苗栗縣的地方建設，請他們未來能一起協助認真做事的苗栗縣長鍾東錦，幫助資源較為匱乏的苗栗縣多多爭取中央補助，建設大苗栗的發展，才是苗栗之福。