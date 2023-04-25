國民黨台北市第4選區（內湖、南港）、第6選區（大安）立委初選方式，將於25日下午3時協調。由於台北市長蔣萬安過去曾介入協調第7選區（信義、南松山），今日被問及是否會再次介入協調，蔣萬安僅表示黨部負責相關作業辦法，並有初選程序，「最重要是提名確定，大家就團結一致」。另 台北市議員李彥秀日前稱，倘蔣萬安多一點金句轉移焦點，就能分散媒體關注初選。對此蔣萬安開玩笑說，「如果王世堅議員繼續留在議會，我就給大家更多金句。」

蔣萬安今上午出席台北市政府環境保護局模範職工表揚大會，會前受訪被問及黨內初選相關問題，蔣表示，黨部都有提名辦法，初選也都有程序，他的角色是促進團結最重要的是提名後團結，並進贏得勝選。至於議員徐巧芯日前指控綠營對手議會簽到卻不出席會議，現在遭到綠營群起圍剿，並揭露徐巧芯也曾簽到後離席，蔣萬安被問及是否為約立委費鴻泰喝咖啡，商討幫助徐巧芯的方法，蔣說，只要能夠促進黨內團結，接下來贏得勝選，他都非常願意，也都是大家該盡力的。

至於2024最大目標是否為下架民進黨，蔣萬則說，主要希望立法院席次最大化能夠過半，以及大選能勝選。