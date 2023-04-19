國民黨新北市第 6 選區(板橋西區)立委初選今日 ( 19 日) 登記結束，資深議員林國春將第三度挑戰現任立委張宏陸，原本也勤走基層、有意參選的黨發言人李明璇，最終決定不參與初選，成全黨內團結。李明璇也在臉書表示，願意代表年輕世代，為國民黨奮戰更艱困的選區。

李明璇今透過臉書表示，感謝黨中央和地方許多人勸進，但不會在板橋西區領表登記，雖然會讓支持她的鄉親感到意外、失望，但她會做此決定，是因為對國民黨年輕世代的未來深感擔憂。

李明璇表示，她從不把個人因素列為首要考量，而是要盡力團結全黨。雖然世代傳承的過程難免需要衝撞，但其他選區的衝突和插曲，讓她感到憂心、難過，她也擔心自己的社群影響力，會再增加裂解國民黨的可能。

李明璇也透露，周一與林國春深談時聊到「人和」的重要性，擔心初選競爭會讓各自的支持者分裂，「所以我率先提出成全，希望我的成全，能夠讓我們更加集中力量，全力以赴地對戰真正的對手民進黨」。

李明璇認為，她願意犧牲個人的「想要」，成全大環境的「團結需要」，繼續用行動證明，唯有在合作的基礎上，才有勝利的可能。之後也一定會用空軍力量，為板橋的候選人加油，她也希望她的成全，能成為藍營團結的契機。

李明璇也說，「我依然堅信，我們年輕一代的力量，一定能帶領國民黨走向新的高峰。在這提名的關鍵時刻，我還要再說：我願意義無反顧地代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰『更艱困的選區』，這不僅是一份擔當，更是比我當初決定要從政的勇敢，還要更勇敢的決定。」