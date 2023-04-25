副總統賴清德 23 日批評國民黨的兩岸政策是「精神分裂」，國民黨則反批賴清德「庸醫害國」。媒體人黃揚明今( 25 日)指出，賴清德隨口一句「精神病、精神分裂」，已經讓衛福部十幾年來為了避免精神病人被「汙名化」的努力化為烏有，身為醫師，賴清德應該為此道歉。

賴清德 23 日在北醫大以「我的斜槓人生」演講，致詞時引述 1994 年為陳定南參選省長助選時，以疾病比喻國民黨執政的種種問題，金錢政治像「糖尿病」嚴重會中風、腎臟、心臟都會有問題，暴力政治則像「高血壓」，其中就說到，「就國民黨的國家認同，我說這個像精神病...精神分裂一樣」。

國民黨則反嗆賴清德是庸醫害國，立委王鴻薇也砲轟賴清德以前說台獨，現在又說台灣不必獨立，「你賴清德自己才是精神分裂吧？」

黃揚明指出，賴清德雖然是內科醫師出身，但畢竟已經從政近 30 年，遠離醫事第一線已久，不知道「精神分裂症」一詞，早在 2014 年我國官方就已經更名成「思覺失調症」。

據衛福部2014 年 6 月公布的新聞稿，為去除精神病汙名形象，衛福部特意推動「精神分裂症更換譯名運動」，希望能去除長久以來社會上對精神病人的偏見與錯誤認知。

黃揚明直言，當賴清德這一句「精神分裂」成為新聞標題，衛福部多年來的努力幾乎就化為烏有。而賴清德用「精神分裂」來形容國民黨的國家認同，也就證明了民進黨口口聲聲的「進步價值」，一旦遇到政敵，立刻就會倒退數十年。

「賴清德身為醫師，應該對此次不當用語道歉」，黃揚明表示，政治語言應避免消費、污名特定族群，藍營民代用特定疾病名回擊也大可不必，建議賴清德未來碰到此一情景，可三思而後語，莫再讓一時口快，造成特定族群污名。

黃揚明也提到，他去年在政論節目形容政治人物「跛腳」，就收到肢體障礙者傳訊，認為這種形容詞對該族群並不友善，因此他也時刻提醒自己盡量避免使用這個詞彙，人難免犯錯、難免無知，但要懂得學習、不貳過。